وزير التموين: الإعلان عن شركة لتوفير المعادن الثمينة للعاملين بالمشغولات الذهبية

كتب مدحت وهبة - تصوير خالد كامل

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم الإعلان قريبا عن شركة تعمل على توفير المعادن الثمينة للعاملين في مجال صناعة المشغولات الذهبية والمجوهرات، وكذلك لدعم الورش الصغيرة، ورفع كفاءة التصميمات وتطويرها ومساعدتها على عمليات التسويق وذلك لضمان رفع جودة المنتجات في تلك الصناعة الهامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للإعلان عن معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات والذي سيعقد بالقاهرة خلال الفترة من 19 وحتى 21 فبراير 2022 وذلك بحضور هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب والمجوهرات وأعضاء الشعبة العامة للمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.



وأكد "المصيلحي "أنه إطار استراتيجيتها لدعم صناعة الذهب في مصر فأن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ستقوم الاسبوع المقبل بمراجعة الإطار القانوني لمشروع قانون خاصة بالصناعة وذلك قبل عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (2)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (3)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (4)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (5)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (6)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (7)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (8)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (9)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (10)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (11)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (12)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (13)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (14)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (15)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (16)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (17)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (18)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (19)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (20)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (21)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (22)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (23)



وزير التموين تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير (24)