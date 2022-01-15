اليوم السابع
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بعد قرار عقد الامتحان ورقيا.. ننشر جداول اختبار الترم للصفين الأول والثانى الثانوى

السبت، 15 يناير 2022 01:16 م
بعد قرار عقد الامتحان ورقيا.. ننشر جداول اختبار الترم للصفين الأول والثانى الثانوى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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بعد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى العام وعقده ورقيا بالفصل الدراسى الأول ينشر اليوم السابع جدول اختبارات الصفين الأول والثانى الثانوى، حيث تبدأ الامتحانات الأول الثانوى يوم 22 يناير الجارى، بينما تنطلق امتحانات الثانى الثانوى يوم 26 من نفس الشهر.
 
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.
 
 
 وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية، بينما يبدأ الطلاب اليوم السبت أداء الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع.
 
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.
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التربية والتعليم

الامتحانات الورقية

امتحان الثانوى العام

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

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