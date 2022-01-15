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قبل حدوث المضاعفات.. الصحة تكشف طرق التعامل مع كورونا ومتحوراتها

السبت، 15 يناير 2022 07:15 م
قبل حدوث المضاعفات.. الصحة تكشف طرق التعامل مع كورونا ومتحوراتها الدكتور خالد عبد الغفار
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات مواجهة أعراض الإصابة بكورونا أو أى من متحوراتها خاصة أوميكرون مشيرة إلى أنه يجب الاهتمام بكامل الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا للعدوى حتى بعد الحصول على اللقاح وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين. 
 
وأكدت وزارة الصحة، أهمية وضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لكونها حائط الصدد الأول لحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن تفشي الفيروس، ولأهميتها في تقليل الأعراض الشديدة الناتجة عن الإصابة، وتقليل نسب الاحتياج إلى دخول المستشفيات، وتقليل احتمالات الحاجة إلى دخول الرعايات المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.
 
ونصحت وزارة الصحة والسكان، بالتوجه إلى أقرب مستشفى حال الشعور بأي مشاكل تنفسية، لصرف البروتوكول العلاجي المناسب لكل حالة مرضية، مؤكدة توافر أقسام عزل مرضى فيروس كورونا في جميع المستشفيات، إلى جانب 23 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، و21 مستشفى جامعي تخصص بالكامل لعزل وعلاج مرضى كورونا، بالإضافة إلى أقسام العزل الموجودة في جميع المستشفيات الحكومية،، مؤكدة على توافر جميع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا، ويتم تحديث البروتوكول بشكل مستمر بناء على دراسات علمية وأبحاث حديثة لتحقيق أعلى معدلات الشفاء.
 
وأشارت وزارة الصحة، إلى أن الخط الساخن 105 يجيب على جميع الاستفسارات حول طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وكيفية تقوية القدرة المناعية للجسم، والإجراءات التي يجب اتخاذها عند الشعور بأعراض الإصابة، وإرشادات العزل في المنزل، والأعراض التي توجب على المريض التوجه للمستشفى.
 

الصحة

كورونا

لقاحات كورونا

اصابات كورونا

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