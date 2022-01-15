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الأرصاد: سحب ممطرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد للقاهرة

السبت، 15 يناير 2022 12:14 م
الأرصاد: سحب ممطرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد للقاهرة سحب ممطرة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا ومدن القناة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى.
 
ويشهد اليوم السبت، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة 

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