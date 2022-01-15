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السكة الحديد: إيقاف حركة القطارات بين محطتى الجيزة وأبو النمرس لمدة 4 أيام

السبت، 15 يناير 2022 11:41 ص
السكة الحديد: إيقاف حركة القطارات بين محطتى الجيزة وأبو النمرس لمدة 4 أيام السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة/ أبو النمرس بخط القاهرة / السد العالي لمدة اربعة أيام من صباح يوم الإثنين الموافق 17/1/2022 حتى صباح يوم الخميس 20/1/2022 وذلك لمدة 4 ساعات من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا، وذلك نظراً للاعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الإستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري  .
 
وقالت الهيئة إنه للتيسير على جمهور الركاب سوف تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة .
 
وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات خلال تلك الفترة.
 
 

السكة الحديد

الطريق الدائرى

توسعة الطريق الدائرى

السكة الحديد بالقاهرة

أبو النمرس

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