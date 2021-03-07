الرئيسية أخبار عاجلة أخبار × 24 ساعة..4307 فرص عمل برواتب تصل لــ10 آلاف جنيه تنفيذا لمبادرة حياة كريمة الأحد، 07 مارس 2021 12:00 ص لقاح كورونا إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: بدء إزالة عقار فيصل المحترق بعد 40 يوما من اندلاع النيران.. فيديو الرعاية الصحية تعلن نجاح أول عملية قلب مفتوح تحت مظلة التأمين الصحى الشامل ارتفاع بالحرارة يعقبه انخفاض حاد.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة غدا طقس دافئ بالقاهرة حار جنوبا وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالعاصمة 24 درجة مركز الأزهر للفتوى: لقاح كورونا لا يفطر صائم رمضان التعليم: لا صحة لاحتساب درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلي إتاحة المنصة الإلكترونية لطلاب أولى ثانوى بـ12 محافظة لأداء امتحان الفلسفة 4307 فرص عمل برواتب تصل لــ10 آلاف جنيه تنفيذا لمبادرة حياة كريمة التعليم: منصة الامتحان الإلكترونى لأولى ثانوى تعمل بكفاءة طلاب أولى ثانوى فى 15 محافظة يبدأون امتحان الفلسفة والفيزياء إلكترونيا الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب فتوى اليوم.. حكم أخذ المرتب بدون عمل الزراعة تستبعد مسئولين بمديرية الدقهلية لتقاعسهم عن منع التعدى على الأرض الزراعية وزير التعليم العالي يتفقد لجان الامتحانات بكلية التربية بجامعة المنوفية نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ394 التعليم العالى تؤكد نجاح تنظيم الامتحانات..وأعداد المعتذرين بمعدلاتها الطبيعية النقل: تنفيذ 79% من أعمال القطار الكهربائى عدلى منصور - العاصمة الإدارية 654 ألف طالب بأولى ثانوى أدوا اختبار الفيزياء والفلسفة والمنطق إلكترونيا رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للطالبات وزيرة البيئة تتفقد مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية تمهيدا لنقل الموظفين.. صور لقاح كورونا أهم الاخبار الصحة شهر رمضان اخر الاخبار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. التعليم: درجات امتحان الترم الأول للشهادة الإعدادية لن تُضاف للمجموع السبت، 06 مارس 2021 12:28 ص أخبار × 24 ساعة.. الصحة تعلن الانتهاء من تجهيز 8 مراكز لتجميع بلازما الدم الجمعة، 05 مارس 2021 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تبدأ اليوم تطعيم كبار السن بلقاح كورونا الخميس، 04 مارس 2021 12:09 ص أخبار × 24 ساعة.. التعليم: نتيجة طلاب النقل حتى الإعدادية بدرجات وليست بتقديرات الأربعاء، 03 مارس 2021 12:04 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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