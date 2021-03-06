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654 ألف طالب بأولى ثانوى أدوا اختبار الفيزياء والفلسفة والمنطق إلكترونيا

السبت، 06 مارس 2021 02:46 م
654 ألف طالب بأولى ثانوى أدوا اختبار الفيزياء والفلسفة والمنطق إلكترونيا امتحانات الثانوى
كتب ــ محمود طه حسين

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حضر 654 ألفا و139 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالى 656 ألفًا و834 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتى "الفلسفة والمنطق" و"الفيزياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت فى رابع أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى تستمر حتى 8 مارس 2021.

وتمكن 643 ألفا و925 طالبا وطالبة من أداء امتحان الفلسفة والمنطق بنسبة 98.4%، بينما تمكن 647 ألفا و125 طالبا وطالبة من أداء امتحان مادة الفيزياء بنسبة 98.9%.

كما أدى 29 ألفا و791 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالى 30786 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96.8%.

جدير بالذكر، أن غدًا الأحد الموافق 7 مارس 2021 يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادتى "الفيزياء" للشعبة العلمية و"التاريخ" للشعبة الأدبية.

 


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