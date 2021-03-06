ارتفاع بالحرارة يعقبه انخفاض حاد.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الأحد 7 مارس 2021 إلى الجمعة 12 مارس 2021، حيث يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة المقبل على كافة الأنحاء، كما يلى:

- الأحد 7 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .

نشاط للرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

- الاثنين 8 مارس:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .

اعتبارا من الثلاثاء 9 مارس إلى الأربعاء 10 مارس ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4-5 ) درجات مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

- الثلاثاء 9 مارس :

شوائب عالقة نهارا على مناطق من والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة مما يؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية .

نشاط لرياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

- الأربعاء 10 مارس :

شوائب عالقة نهارا على مناطق من والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة مما يؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية .

اعتبارا من الخميس 11 مارس الى الجمعة 12 مارس انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من ( 4-7) درجات مئوية ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا.