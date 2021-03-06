الزراعة تستبعد مسئولين بمديرية الدقهلية لتقاعسهم عن منع التعدى على الأرض الزراعية

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى نقل بعض المسئولين بمديرية الزراعة بالدقهلية واستبعادهم من وظائفهم بسبب تقصيرهم فى أداء المهام المطلوبة منهم، وتقاعسهم فى منع التعدى على الأراضى الزراعية .

جاء ذلك بعد أن شكلت الوزارة لجنة من الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى ومديرى العموم بالمرور الميدانى والمتابعة بمحافظة الدقهلية بنواحى ديمشلت ودموه وميت النحال وكفر الباز مركز المنصورة حيث رصدت اللجنة إهمال المسئولين فى مديرية الزراعة بالدقهلية فى الحفاظ على الأراضى الزراعية.

‏كما قامت اللجنة بالإشراف على إزالة كافة التعديات فى المناطق المذكورة، وتم التكليف بمتابعة المرور الميدانى والتفتيش المفاجئ على كل مديريات الزراعة بالمحافظات للتأكد من قيامها بواجباتهم فى حماية الأراضى الزراعية.