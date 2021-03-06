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غدا طقس دافئ بالقاهرة حار جنوبا وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالعاصمة 24 درجة

السبت، 06 مارس 2021 12:00 م
غدا طقس دافئ بالقاهرة حار جنوبا وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالعاصمة 24 درجة شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة أحيانا 

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ونشاط رياح على جنوب سيناء يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 10 درجات.


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