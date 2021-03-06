اليوم السابع
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رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للطالبات

السبت، 06 مارس 2021 01:38 م
رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للطالبات رئيس جامعة الأزهر يطالب يتفقد أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للطالبات
كتب لؤى على

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تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد فكرى خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، فى زيارة مفاجأة صباح اليوم؛ أعمال الصيانة التى تتم فى بعض مبانى المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

وخلال الجولة وجه رئيس الجامعة الشركة المنفذة لأعمال الصيانة إلى سرعة الانتهاء من عمليات الصيانة فى أقرب وقت ممكن، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواجهة جائحة كورونا، واطمأن على وجود الإشراف الطبى داخل المدينة الجامعية للطالبات، بجانب وجود سيارة إسعاف مجهزة على مدار الساعة.

وأعلن رئيس الجامعة أنه سوف يتابع عمليات الصيانة الدورية على مدار الساعة حتى يتم الانتهاء منها.

 

 

المدينة الجامعية

الازهر الشريف

طلاب الازهر

جامعة الازهر

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