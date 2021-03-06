اليوم السابع
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نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ394

السبت، 06 مارس 2021 04:33 م
نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ394 الشهيد الدكتور عبد الغنى السيد النجار
كتبت ــ آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء، كلا من: الشهيد الدكتور عبد الغنى السيد النجار استشارى الحميات بمستشفى التأمين الصحى بالمحلة، والشهيد الدكتور خيرى مسعد استشارى ورئيس قسم الباطنة بمستشفى نبروه سابقًا، واللذان توفيا إثر الإصابة بفيروس كورونا، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرتيهما الكريمتين، ودعت الله أن يرحمهما برحمته الواسعة، وأن يُسكنهما مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى (394) .

وكان قد أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، استمرار جهود صرف مستحقات أسر شهداء والفرق الطبية، وفق قرار اعتبار كورونا من الأمراض المعدية، والصادر بتاريخ 30 مايو 2020، وقانون إصابة العمل بالأمراض المعدية، وقرار هيئة التأمينات الاجتماعية بصرف معاشات أسر الشهداء باعتبار كورونا إصابة عمل، موضحا أن صرف المعاش الإصابى يتم بأثر رجعى بداية من تاريخ وفاة الطبيب، لافتا إلى أن القرار يشمل كافة الأطباء منذ تسجيل أول شهيد من بين صفوفهم فى مارس 2020

الشهيد الدكتور عبد الغني السيد النجار
الشهيد الدكتور عبد الغني السيد النجار

الشهيد الدكتور خيري مسعد
الشهيد الدكتور خيري مسعد

.

جدير بالذكر، أن الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الوفاة الإصابية بكورونا، هى :

1- استيفاء نموذج 29 ث .ص من جهة العمل "نموذج احتساب الوفاة إصابية"
2- صورة بطاقة الرقم القومى
3- صورة طبق الأصل من بطاقة الوصف الوظيفى
4- شهادة الوفاة
5- فى حالة الوفاة فى مستشفى إحضار تقرير طبى من المستشفى مرفق به ما يفيد الإصابة بفيروس كورونا المستجد
6- فى حالة الوفاة خارج المستشفى، نتيجة المسحة وفى حال عدم توافرها: يعتد بالأشعة المقطعية على الرئتين بها علامات التهاب رئوى غير نمطى
7- نموذج إخطار بلاغ وقوع إصابة عمل من جهة العمل.

نقابة الاطباء

شهداء الاطباء

شهداء كورونا

الفرق الطبية

كورونا

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