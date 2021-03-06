نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ394

نعت النقابة العامة للأطباء، كلا من: الشهيد الدكتور عبد الغنى السيد النجار استشارى الحميات بمستشفى التأمين الصحى بالمحلة، والشهيد الدكتور خيرى مسعد استشارى ورئيس قسم الباطنة بمستشفى نبروه سابقًا، واللذان توفيا إثر الإصابة بفيروس كورونا، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرتيهما الكريمتين، ودعت الله أن يرحمهما برحمته الواسعة، وأن يُسكنهما مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى (394) .

وكان قد أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، استمرار جهود صرف مستحقات أسر شهداء والفرق الطبية، وفق قرار اعتبار كورونا من الأمراض المعدية، والصادر بتاريخ 30 مايو 2020، وقانون إصابة العمل بالأمراض المعدية، وقرار هيئة التأمينات الاجتماعية بصرف معاشات أسر الشهداء باعتبار كورونا إصابة عمل، موضحا أن صرف المعاش الإصابى يتم بأثر رجعى بداية من تاريخ وفاة الطبيب، لافتا إلى أن القرار يشمل كافة الأطباء منذ تسجيل أول شهيد من بين صفوفهم فى مارس 2020



الشهيد الدكتور عبد الغني السيد النجار



الشهيد الدكتور خيري مسعد

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جدير بالذكر، أن الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الوفاة الإصابية بكورونا، هى :