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التعليم: منصة الامتحان الإلكترونى لأولى ثانوى تعمل بكفاءة

السبت، 06 مارس 2021 09:38 ص
التعليم: منصة الامتحان الإلكترونى لأولى ثانوى تعمل بكفاءة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى
كتب ــ محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى تعمل بشكل جيد وبكفاءة منذ انطلاق الاختبارات فى التاسعة صباحا لطلاب 15 محافظة، موضحة أنه لم يتم تلقى أى مشكلات حتى الآن، كما يتم المتابعة مع الإدارات والمديريات والمدارس الثانوى لمواجهة أى مشكلة.
 
وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلتين التعليم الأساسي والثانوى العام 27 فبراير الماضى وتستمر حتى 11 مارس الجارى، حيث أدى تلاميذ المرحلة الابتدائية الامتحانات متعدد التخصصات فى مواد العربى واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات بواقع ساعتين لكل صف دراسى بعدد 30 سؤالاً فى كل صف من الرابع حتى السادس الابتدائي، كما انتهى طلاب المرحلة الإعدادية بالصفين الأول والثانى من أداء الاختبار المجمع بواقع 35 سؤالاً فى جميع المواد، كما اختبر طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا فى أول أسبوع لهم بامتحانات الفصل الدراسي الأول ويستكملون امتحاناتهم خلال الأسبوع الجارى.
 
شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروعا في الغش والإخلال بنظام الامتحان، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.
 
كما نبهت الوزارة على و ضرورة توقيع الملاحظين بالكشوف المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات مع ضرورة التزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية والتأكد من شخصية الطلاب والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات اولى ثانوي

امتحان الفيزياء لاولى ثانوى

امتحان اولى ثانوى

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