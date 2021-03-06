التعليم العالى تؤكد نجاح تنظيم الامتحانات..وأعداد المعتذرين بمعدلاتها الطبيعية

كشف تقرير صادر عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نجاح الجامعات فى تنظيم امتحانات الفصل الدراسى الأول فى موعدها بالشكل المطلوب، والوفاء بالتزامها أمام الدولة وقيادتها السياسية، رغم محاولات البعض لتعطيل العملية التعليمية، وأكد التقرير أن أعداد الطلاب المعتذرين عن التقدم للامتحانات لم تتجاوز المعدلات الطبيعية فى السنوات الماضية، وذلك وفقًا لتقارير غرفة عمليات متابعة الامتحانات بالوزارة.

وشدد التقرير على ضرورة الاستمرار فى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية بعد انتهاء الامتحانات وبداية الفصل الدراسى الثاني، وأهمية تحقيق الانضباط فى العملية التعليمية وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، ضمانًا لحسن سير العملية التعليمية.

وأشار التقرير إلى ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح وعدم السماح بوقوع أى تجاوزات، مضيفًا أنه لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية، وأن خروج أى شخص على الأعراف والتقاليد الجامعية سيتم مواجهته بالقانون، كما تم التوجيه بتطبيق قانون تنظيم الجامعات بكل دقة لضمان الانضباط داخل الجامعات على مستوى كافة عناصر المنظومة التعليمية.