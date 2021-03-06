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الرعاية الصحية تعلن نجاح أول عملية قلب مفتوح تحت مظلة التأمين الصحى الشامل

السبت، 06 مارس 2021 12:54 م
الرعاية الصحية تعلن نجاح أول عملية قلب مفتوح تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية
كتب ــ وليد عبد السلام

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، نجاح أول جراحة قلب مفتوح لتغيير 3 شرايين بالقلب فى عملية استغرقت 8 ساعات لمريض يبلغ من العمر 57 عاما.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان اليوم، إن العملية تعد من العمليات الدقيقة ذات المهارات الفائقة التى تتم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمجمع الطبى بالإسماعيلية، لافتة إلى أن المريض كان يعانى من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر بالدم لنسب عالية مع آلام متكررة بالصدر "ذبحات صدرية متكررة" فتم حجزه وأجريت له الفحوصات الطبية اللازمة والتى أوضحت ضيق بالشريان التاجى الرئيسى وانسداد تام بالشريان التاجى الأمامى الأيسر وضيق بالشريان التاجى الأيمن، وتم تحضير المريض لإجراء جراحة قلب مفتوح لزرع ثلاثة شرايين بالقلب وحاليا المريض حالته مستقرة ويتلقى رعاية فائقة بعناية جراحات القلب

وأضافت الهيئة، أنه تم إجراء العملية على يد فريق من أمهر استشاريى وأطباء القلب والصدر والتخدير، مؤكدة أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد توفر الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين داخل نطاق المحافظة دون الحاجة للسفر إلى الداخل أو الخارج للعلاج على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية الدولية.

 


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