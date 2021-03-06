النقل: تنفيذ 79% من أعمال القطار الكهربائى عدلى منصور - العاصمة الإدارية

كشف تقرير حديث لوزارة النقل ارتفاع معدلات تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائى "السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان" لـ79%؜، وأن أولى محطات المسار تتمثل فى محطة عدلى منصور المركزية التبادلية الكبيرة التى ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث "تم افتتاحها وتشغيلها" ومحطة للقطار الكهربائى ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة / السويس" ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى "عدلى منصور / السلام" .

وأكد التقرير انتهاء تنفيذ قطاعات كبيرة من أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع، وأنه يجرى حاليا أعمال تشطيبات المحطات والكبارى حيث يشمل المشروع على 4 كبارى سيارات جارى تنفيذ أعمال التشطيب النهائية لها، وهى كبارى الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 و الشروق كما يشمل المشروع على 7 كبارى لمسار LRT جارى تنفيذ التشطيب النهائية لـ 4 كبارى منها، وهى كبارى الإسماعيلية والسويس وجنيفة والروبيكى 2، كما أنه جارى تنفيذ كبارى الروبيكى 1والعاصمة 1 والعاصمة 2 والتى أصبحت فى مراحلها الأخيرة، بالإضافة الى ان المشروع يشمل 3 أنفاق وهى نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقينLRT هما نيو هليوبوليس وبدر) وتم الانتهاء من تنفيذها.

وأشار التقرير إلى أن نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدنى - تشطيبات) 79%، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتى تشمل محطات (العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائى السريع)، حيث جارى الانتهاء من أعمال الجسات، وجارى إصدار اللوحات التنفيذية للبدء فى أعمال تنفيذ المرحلة .

وسيتبادل القطار الكهربائى الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور ومع القطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين فى المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة مدينة الفنون والثقافة، وتم الانتهاء من تصنيع عدد 4 قطارات من إجمالى 22 قطاراً بالصين، حيث إنه من المخطط بدء أعمال التشغيل التجريبى فى أغسطس 2021 ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية فى احتفالات أكتوبر 2021 .

وتجدر الإشارة إلى أن القطار الكهربائى LRT يبدأ من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازياً لطريق (القاهرة –الاسماعيلية) الصحراوى إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية بطول 92 كم و16 محطة، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل الأولى من محطة عدلى منصور وحتى محطة العاصمة (1) بـ 11 محطة سطحية، والثانية من بعد محطة العاصمة(1) حتى محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" بـ 1 محطة علوية (محطة الفنون والثقافة) و الثالثة جنوباً بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع).