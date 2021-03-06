الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

كتب على عبد الرحمن

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، سؤالا لـ" سيدة متزوجة منذ خمس سنوات، ولديها مانع للحمل، فاقترح عليها الأطباء أطفال الأنابيب. فهل هذا حلال أم حرام؟".

وجاء الجواب: الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا كانت البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة عن طريق الأنابيب، وأُعِيدت البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك حاجة طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك؛ ويجب أن يتم ذلك على يد طبيبٍ متخصِّص.

كانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أنه يجوز زخرفة المساجد ونقشها، فهو من تعظيمها وإعلاء شأنها، وذلك على ردا على سؤال.. ما حكم تزيين المساجد؟.

وقال الدار، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "يجوز زخرفة المساجد ونقشها؛ فهو من تعظيمها وإعلاء شأنها؛ امتثالًا للأمر الشرعى برفعها وعمارتها وتشييدها، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾[التوبة: 18]".