حصاد الوزارات.. القوى العاملة تعلن حصر العمالة غير المنتظمة فى مواقع العمل

حصاد الحكومة × أسبوع.. 10 اجتماعات بـ8 قرارات أبرزها توفير 14 ألف فرصة عمل
الحكومة تنفى التوجيه بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس
وزير الأوقاف بخطبة الجمعة: تنظيم النسل فى واقعنا الراهن ضرورة شرعية.. صور
شرطة التموين تضبط صاحب مخبز استولى على 7 ملايين جنيه من أموال الدعم
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وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ فعاليات مشروع الف بنت الف حلم بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني
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