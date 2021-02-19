التعليم العالى توضح تفاصيل الهزة الأرضية شمال غرب مدينة أبو سمبل

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشأن رصد حدوث هزة أرضية، صباح اليوم الجمعة، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.
وأفاد التقرير بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت صباح اليوم الجمعة، حدوث هزة أرضية في جنوب غرب الصحراء الغربية وعلى بعد 300 كيلو متر شمال غرب مدينة أبوسمبل، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.
وأشار التقرير إلى أنه لم يرد للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية ومادية حتى الآن جراء تلك الهزة الأرضية.
وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الجمعة هزة أرضية فى جنوب غرب الصحراء الغربية، حيث كشف المعهد فى بيان له، أن الهزة الأرضية على بعد 300 كم شمال غرب مدينة أبوسمبل، وكانت بياناتها كالتالي:
وقت الحدوث والقوة 10:40 صباحا بالتوقيت المحلى
القوة: 4.6 درجة على مقياس ريختر
خط العرض : 22.91شمالا
خط الطول : 28.71شرقا
العمق : 12 كم
ولم يرد للمعهد أى بلاغ عن حدوث إصابات او خسائر حتى الأن جراء تلك الهزة.
وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة