حصاد الحكومة × أسبوع.. 10 اجتماعات بـ8 قرارات أبرزها توفير 14 ألف فرصة عمل

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد ‏الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 13 فبراير إلى 19 فبراير 2021، والذي تضمن الموافقة ‏على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس ‏الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.‏

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض ‏أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن تنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية، ‏حيث شدد مشروع القانون العقوبة لتكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل ‏عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال قيام الباعة ‏الجائلين بممارسة أعمال البيع دون تصريح، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بشأن إصدار قانون ‏نقابة التكنولوجيين، لتنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم ‏في سوق العمل. ‏

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة 163,78 فدان من ‏الأراضي المملوكة للدولة ناحية محافظة دمياط، لصالح هيئة ميناء دمياط، وذلك نقلاً من الأراضي ‏المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن ‏اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 9/2/2021، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد ‏لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 51 مشروعاً، فضلاً عن الموافقة ‏على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 4198.9 م2 بحي المرج من ‏الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي. ‏

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخاص بشراء أجهزة ‏علمية لصالح كلية العلوم ومركز التميز للبنوك والحلول الجينية والمعلوماتية للأورام بكلية الطب بجامعة ‏عين شمس، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن نقل تبعية بعض المنشآت الصحية بمحافظتي ‏الأقصر والإسماعيلية، من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلاً ‏عن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة أرض مملوكة للدولة ‏بمساحة 9.9 فدان، ناحية طريق بلبيس ـ القاهرة الصحراوي، بمحافظة الشرقية، من نشاط الاستصلاح ‏والاستزراع، لإقامة منطقة خدمات لوجستية. ‏

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم ‏عقد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث تمت الموافقة على مد إجازة نصف العام الدراسي ‏لمدة أسبوع، وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستئناف الفصل الدراسي الثاني، إلى جانب عقد ‏اجتماع مع الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "‏CTP" ‎المتخصصة في إقامة مجمعات الأعمال، وذلك بحضور ‏الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، لبحث ضخ استثمارات جديدة طويلة الأمد في مصر تقدر بـ ‏‏300-600 مليون دولار خلال 5 سنوات بإقامة مجمعي أعمال لتوفير 14 ألف فرصة عمل.‏

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام، لاستعراض ‏جهود تطوير شركات القطاع العام، وتحسين إدارة الاستثمارات المملوكة لتلك الشركات، بالإضافة إلى عقد ‏اجتماع مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، لاستعراض الاشتراطات ‏التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات ‏العمرانية، وشئون المجالس النيابية، ونقيب المهندسين، ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، فضلاً ‏عن عقد اجتماع مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزير شئون المجالس النيابية، والأمين ‏العام لحزب "مستقبل وطن"، وذلك لبحث المشروعات القومية الجاري تنفيذها، والمشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة، وتوصيل المرافق للقرى، وخطط تطوير القاهرة التاريخية. ‏

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ ‏حيث تمت مناقشة الجهود المبذولة في قطاع تقديم الخدمات الصحية، وأهمية التواصل المستمر بين ‏الحكومة وأعضاء مجلس النواب لتحقيق مصالح المواطنين، فضلاً عن عقد سيادته اجتماع لمتابعة موقف ‏تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري، حيث تم توجيه المحافظات بفتح باب التسجيل للمقاولين ‏المحليين لإسناد الأعمال إليهم، وتم التنسيق مع المحافظات من أجل تسليم المواقع المقترحة لإقامة محطات ‏المياه والصرف الصحي، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والدولة ‏للإنتاج الحربى، ومسئولي وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة ‏العربية للتصنيع، إلى جانب عقد اجتماع لمتابعة خطوات المسح الشامل للقرى المستهدف تطويرها ضمن ‏المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، حيث شدد على الاستفادة من بيانات جهاز التعبئة العامة ‏والإحصاء في تنفيذ مشروعات القرى، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، ‏والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومدير إدارة ‏المساحة العسكرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية فضلا عن ،اجتماع لاستعراض الرؤية الموحدة ‏لتحقيق الأمن الغذائي، ومتابعة خطة تطوير وتحديث منظومة الري، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية ‏والري، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة ‏واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد مشروع تطوير ‏منطقة سور مجرى العيون، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وعدد ‏من مسئولي الوزارة والجهات المعنية، بالإضافة إلى تفقد سيادته مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، ومشروع ‏تطوير منطقة مثلث ماسيرو، كما تابع أعمال الإزالات بالمنطقة العشوائية الموجودة خلف مسجد المسبح ‏بالسيدة عائشة بعد نقل سكانها لمشروع الأسمرات، فضلاً عن الإدلاء بتصريحات عقب تفقد مشروعات ‏تطوير منطقة سور مجرى العيون حيث أكد على أن عمليات التطوير بمثابة "تدخل جراحي" وتحرص على ‏النسيج والطابع العمراني، وكذا على تطوير المناطق المسجلة كتراث عالمي. ‏

كما شملت الأنشطة أيضاً، استعراض رئيس مجلس الوزراء تقرير من وزيرة الثقافة حول إطلاق مشروع ‏‏"المسارح المتنقلة" في إطار المشروع القومي للعدالة الثقافية، وذلك في ستة أقاليم على مستوى الجمهورية، ‏وكذلك متابعة مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إجراءات طرح المرحلة الثانية ‏من الوحدات الصناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمناطق الاستثمارية بمدينتي بنها وميت غمر، كما شهد ‏بدء تشغيل أحدث أجهزة الطيران التمثيلي من طراز (الإيرباص ‏A320Neo)‎، وذلك بأكاديمية "مصر ‏للطيران" للتدريب، برفقة وزيري السياحة والآثار، والطيران المدني.‏