اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: المركزى لمتبقيات المبيدات يحقق مليون عينة تم تحليلها منذ إنشاء المعمل

الجمعة، 19 فبراير 2021 02:26 م
الزراعة: المركزى لمتبقيات المبيدات يحقق مليون عينة تم تحليلها منذ إنشاء المعمل زارعة
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن وصول المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، إلى العينة رقم مليون تم تحليلها منذ انشاء المعمل وحتى الآن.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن هذا الرقم من العينات فى هذا المجال هو رقم تاريخى حيث أن أكبر المعامل العالمية من الصعب ان تحقق هذا الرقم خلال 25 عام، لافتة الى ان ذلك يأتى نظراً للدور الهام الذى يلعبه المعمل فى مجال سلامة الغذاء وما يقدمه للمنتجين والمصدرين فى هذا القطاع الهام.

وقالت أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التى تستخدم فى مجال تحليل ملوثات الغذاء والبيئة فى العالم، كذلك يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية، مشيرة الى ان المعمل يساهم فى الدور المجتمعى من حيث الإرشاد والتدريب حيث يشارك فى ورش العمل وتدريب صغار المزارعين وتدريب طلاب الجامعات والخريجين بالإضافة إلى التدريبات المتخصصة دولياً وإقليمياً ومحلياً.

وتابعت عبد اللاه، ان المعمل يعد أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء فى مصر والشرق الأوسط والحاصل على شهادة الاعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو 17025/2017 من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS منذ عام 1996، كما يتميز بأنه أحد أهم المعامل فى مصر والشرق الأوسط حيث أنه يعد المعمل الوحيد المشترك فى اختبارات الكفاءة الخاصة بمعامل الاتحاد الأوروبى من خارج الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت انه يعد وفقاً لتصنيف الهيئات الدولية التى تقوم بإجراء اختبارات الكفاءة بالاتحاد الأوروبى فى الفئة الأولى المتميزة والتى تضم عدد محدود من المعامل جميعها من دول الاتحاد الأوروبى باستثناء المعمل المركزى والذى يمثل مصر وذلك منذ أكثر من 15 عام على التوالي، بالإضافة إلى قيام الاتحاد الأفريقى باعتماد المعمل منذ عام 2018 معملاً مرجعياً لقارة أفريقيا فى مجال تحليل ملوثات الغذاء وحتى الآن.


متبقيات المبيدات

البحوث الزراعية

تحاليل عينات

ملوثات الغذاء

سلامة الغذاء

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الزراعة: "المركزى لتحليل متبقيات المبيدات" ينفذ دورة تدريبية للمتخصصين من الكاميرون

الثلاثاء، 19 يناير 2021 05:05 م

"الزراعة" تعلن حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات على"الأيزو"

الخميس، 31 ديسمبر 2020 10:26 ص

الزراعة: إدخال أجهزة لرفع جودة الخضروات والمحاصيل والتخلص من متبقيات المبيدات

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 12:00 ص

الزراعة تشارك فى دورة لباحثى متبقيات المبيدات بالمعمل المرجعى الأوروبى

الأحد، 18 أكتوبر 2020 11:39 ص

الزراعة تجديد الاعتماد الدولى الـ 25 لمعمل متبقيات المبيدات من هيئة فنلندا

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 10:43 ص

معمل متبقيات المبيدات يعلن زيادة وقت استقبال العينات لـ3 ساعات إضافية يوميا

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 06:33 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة