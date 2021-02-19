اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة ترد على شائعة تحميل المزارعين تكلفة تبطين الترع بـ7 آلاف جنيه للفدان

الجمعة، 19 فبراير 2021 11:02 ص
الحكومة ترد على شائعة تحميل المزارعين تكلفة تبطين الترع بـ7 آلاف جنيه للفدان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن تحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع، برسوم قدرها 7 آلاف جنيه عن كل فدان.

تبطين الترع

الحكومة

عاجل

مصطفى مدبولى

شائعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة