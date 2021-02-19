الحكومة ترد على شائعة تحميل المزارعين تكلفة تبطين الترع بـ7 آلاف جنيه للفدان

نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن تحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع، برسوم قدرها 7 آلاف جنيه عن كل فدان.
الحكومة ترد على شائعة تحميل المزارعين تكلفة تبطين الترع بـ7 آلاف جنيه للفدانالجمعة، 19 فبراير 2021 11:02 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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