القوى العاملة تعلن حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة فى مواقع العمل

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليا بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.

وأشار سعفان فى بيان اليوم، إلى أنه يجرى استكمال الحصر والتسجيل حاليا مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشركتين يعمل بهم نحو 8993 عاملا، تمهيدًا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا وتأمينا، تمهيدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية.

وأضاف الوزير قائلا:"إنه يجرى -أيضا- حصر فئات صغار الصيادين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى لرعايتهم ومساندتهم، وتم البدء بلقاءات الصيادين على أرض الواقع فى كل من الإسكندرية، وصائدى الأسماك وسط حلقة السمك بمحافظة البحر الأحمر، وصيادى بحيرة ناصر بأسوان، وصيادى بورسعيد، وصيادى محافظ قنا".

وتلقى الوزير تقريرا بالصور عبر مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد أوضح فيه أحمد حسين طليب مدير المديرية أن المديرية تقوم بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بأحد مواقع العمل بمبنى مجمع المصالح الحكومية بالمحافظة .