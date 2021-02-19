التموين تعلن صرف 90% من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات فبراير

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر فبراير الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 90% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أكد أن هذا العام سوف يشهد انتشار كثيف لمعارض أهلا رمضان بتخفيضات تتفاوت من 25: 30%، مطالبا الموردين بضرورة ضخ سلع ذات جودة عالية وبتخفيضات كبيرة للمواطنين لافتا إلى أنه من المخطط بدأ تلك المعارض فى مطلع شهر أبريل على أن يكون المعرض الرئيسى بالمركز الدولى للمؤتمرات لمدة 10 أيام.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار الوزارى رقم 214 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 283 لسنة 1998، بشأن توحيد أوزان عبوات الشاى الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

ونص القرار على إضافة عبوة شاى زنة 20 جرامًا إلى عبوات الشاى المعدة للبيع فى الأسواق والمنصوص عليها فى المادة رقم 1 من القرار الوزارى رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته بالقرار 324 لسنة 2000 المشار إليها.