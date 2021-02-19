اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الدولة للإنتاج الحربى يشارك بمعرض "IDEX 2021" أبوظبى

الجمعة، 19 فبراير 2021 09:42 ص
وزير الدولة للإنتاج الحربى يشارك بمعرض "IDEX 2021" أبوظبى محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوجه وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، غدا السبت الموافق 20 فبراير 2021 ، إلى مدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021 "  ، والمقام بمدينة أبو ظبى خلال الفترة من25:21  فبراير الحالى.
 
وتشارك وزارة الإنتاج الحربي فى الجناح المصرى بالمعرض لعرض منتجاتها من الاسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية والتى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي، وتعد هذه هي  المشاركة الثالثة على التوالى لوزارة الإنتاج الحربي، حيث شاركت وزارة الإنتاج الحربي فى معرض الدفاع الدولي  " IDEX 2017 "  IDEX 2019" . 
 
ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم، وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض.
 
وتعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى هذا المعرض فرصة مهمة للوزارة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكاناتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى التصنيع الحربي، إلى جانب الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع، كما تعد فرصة مهمة لدعوة الشركات للمشاركة بمعرض "EDEX 2021" الذى سيقام فى مصر فى دورته الثانية، بعد النجاح الذى حققه فى دورته الأولى عام 2018.

اديكس ابو ظبى

الانتاج الحربى

معرض ايديكس

ايديكس ابو ظبى

EDEX 2021

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة