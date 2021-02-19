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التضامن تبدأ صرف الدفعة الثانية من الدعم لـ9 آلاف مرشد سياحى الأحد المقبل

الجمعة، 19 فبراير 2021 02:21 م
التضامن تبدأ صرف الدفعة الثانية من الدعم لـ9 آلاف مرشد سياحى الأحد المقبل نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لنحو 9 آلاف مرشد سياحى بقيمة 1000 جنيه يوم الأحد المقبل، ويخصص هذا الدعم للمرشدين السياحيين الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بأن الدفعة الأولى تم صرفها فى شهر سبتمبر 2020 لمساعدة أسر المرشدين السياحيين فى مواجهة زيادة الأعباء الناتجة عن دخول المدراس والجامعات، مضيفة أنه جارى حاليا التنسيق مع هيئة البريد لصرف الدفعة الثانية يوم الاحد الموافق 21/2/2021 مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان عدم التزاحم على الصرف من خلال مكاتب البريد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن هذه المبادرة تأتى فى ضوء تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه والتى تأثرت بها العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع السياحة.

وأوضحت القباج أن عدد المرشدين السياحيين المسجلين لدى وزارة السياحة يبلغ نحو 12.424 ألف مرشد سياحى وقد وضعت الوزارة بعض المعايير لتحديد المستحقين للدعم الاستثنائي، حيث تم استبعاد حالات الوفاة، والعاملين بالقطاع الحكومي، وأصحاب المعاشات، أو المستحقين لمعاش، أو شريك فى شركة، أو المستحقين لمساعدات برنامج تكافل وكرامة.

وأضافت أن هذا الدعم يأتى فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرف قيمة دعم لمدة أربعة شهور بواقع 500 شهريا للأعداد المستفيدة من المنحة على دفعتين.

وتأتى مبادرة وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار إطلاق العديد من مبادرات الدعم الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والظروف الطارئة التى تمر بها البلاد نتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين فى القطاع السياحى فى مثل هذه الظروف.

 


التضامن

الدعم الاستثنائى للمرشدين السياحين

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