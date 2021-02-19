وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ فعاليات مشروع الف بنت الف حلم بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني

كتبت ياسمين يحيى

استمراراً للتعاون المثمر مع المجلس الثقافي البريطاني، تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ فعاليات مشروع الف بنت الف حلم في مختلف محافظات الجمهورية.

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي التي تلعبه وزارة الشباب والرياضة ، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتنطلق اليوم فعاليات المشروع في عدد من المحافظات هي" اسوان، الوادي الجديد، الاقصر، سوهاج، اسيوط، المنيا، بني سويف، قنا، القاهره، القليوبيه، الغربيه، المنوفيه، الشرقيه، مطروح، الاسكندريه، دمياط، بورسعيد، الاسماعيليه، البحيره" ويشرف على تنفيذ المشروع إدارة فنية مكونة من مدربين معلمين معتمدين من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.

وفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ان البرنامج يهدف من خلال المتابعة الفنية للمدربين المعلمين من برنامج مهارات الدورى الانجليزى الممتاز "Premier Skills" بتطبيق قواعد مدونة السلوك الخاصة بالمجلس الثقافى البريطاني وبرنامج المهارات الاساسية والتى من اهم هذه القواعد أمن وسلامة الأطفال قبل وأثناء وبعد النشاط الرياضى الخاص بفاعليات البرنامج ف أى مكان او مجتمع .

واضاف صبحي ان البرنامج يهدف ايضاً الي تطبيق تلك القواعد وحماية الأطفال المشاركين بغض النظر عن النوع اوالجنس والعرق او المعتقد او الإعاقة، وحمايتهم من انواع الاءساءات المختلفة واشكالها سواء الجسمية او الجنسية او النفسية التى يتعرض لها الأطفال خلال ممارسة النشاط الرياضى تحت مظلة البرنامج.

يشار الي ان المشروع ينفذ بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني من خلال اقامة اللقاءات الرياضيه للفتيات في خماسي كره القدم، كما تم انشاء 51 مركزا وتخريج عدد من المدربين الحاصلين على دورة "primer skills"