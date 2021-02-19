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وزير الأوقاف بخطبة الجمعة: تنظيم النسل فى واقعنا الراهن ضرورة شرعية.. صور

الجمعة، 19 فبراير 2021 12:55 م
وزير الأوقاف بخطبة الجمعة: تنظيم النسل فى واقعنا الراهن ضرورة شرعية.. صور وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بمسجد عصمت السادات
المنوفية - محمد فتحى

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ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خطبة الجمعة بمسجد عصمت السادات بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت عنوان: "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية"، فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وأكد وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة اليوم، أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.

وأشار إلى أن حكم تنظيم النسل ليس ثابت ففى الدول التى بها مساحات كبيرة وتحتاج نسل كثير فهو ليس بالضرورة تنظيم النسل أما إذا كان فى دول بها أعداد كثيرة فهو ضرورة أن يطبق فى تلك الدول حفاظا عليها.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والمحاسب أشرف الليثى رئيس مجلس مركز ومدينة تلا الى قرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، قد قاموا بافتتاح مسجد عصمت السادات بعد إحلاله وتجديد من قبل وزارة الأوقاف.

وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بمسجد عصمت السادات (1)
وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بمسجد عصمت السادات

 

وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بمسجد عصمت السادات (2)
وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة 

 

وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بمسجد عصمت السادات (3)
وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة 
 
وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بمسجد عصمت السادات (4)
خطبة الجمعة بمسجد عصمت السادات 

 

وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بمسجد عصمت السادات (5)
 خطبة الجمعة بمسجد عصمت السادات

 


وزير الأوقاف

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