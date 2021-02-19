الزراعة تتخذ 8 إجراءات لمواجهة آثار الطقس السيء على الثروة النباتية والحيوانية

كتب عز النوبى

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، باتخاذ عددا من الاجراءات العاجلة، للحد من الآثار السلبية للطقس السييء، فيما يتعلق بالثروة النباتية والحيوانية.

وأصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة، انفوجراف ملخص لرصد لما تم اتخاذه من جهود فى هذا الشأن، كالتالي:

اولا:- تشكيل غرفة عمليات مركزية تضم قيادات الوزارة تنعقد على مدار الساعة، فضلا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بكافة المحافظات والادارات الزراعية للتواصل مع المزارعين وتلقى الشكاوى وعلاجها على الفور.

ثانيا:- تم اصدار تكليفات عاجلة لكافة اجهزة الوزارة بمتابعة آثار التقلبات المناخية على الانشطة الزراعية بالمحافظات وتقديم كافة اشكال الدعم الفنى للمزارعين والمربيين.

ثالثا:- تم تخصيص الأرقام 15500 - 19561 لتلقى شكاوى المزارعين والمربين على مستوى محافظات الجمهورية.

رابعا:- تم تكليف الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضي، وقطاع الزراعة الآلية، بتقديم كافة الامكانيات المتوفرة لديها من معدات وآلات وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى والمحليات فى الأعمال اللازمة فى مثل هذه الظروف.

خامسا:- تم إصدار حزمة من التوصيات الفنية اللازمة والإجراءات الوقائية لتخفيف اى أضرار على الثروة النباتية.

سادسا:- تم اصدار توصيات وارشادات لحماية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من الاثار السلبية للتقلبات الجوية.

سابعا:- تم توجيه رسائل توعوية لتجنب الآثار السلبية لموجة البرودة و الطقس غير المستقر على نحل العسل.

ثامنا:- توجهت لجان فنية من قيادات الوزارة ومركزى البحوث الزراعية والصحراء لتفقد الزراعات على مستوى المحافظات من مطروح وحتى اسوان للتواصل مع المزارعين ومتابعة آثار الطقس السيء.