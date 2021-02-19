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الحكومة تنفى التوجيه بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس

الجمعة، 19 فبراير 2021 02:17 م
الحكومة تنفى التوجيه بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباءً عن صدور توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس، مُؤكدةً عدم صدور أية قرارات بهذا الشأن وأن هذه الأخبار محض شائعات تأتي في إطار التشكيك الدائم في التزام الدولة واهتمامها بالدين وأهميته في تربية النشء، مشددةً على أن تدريس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في المناهج التعليمية يعزز مبدأ ترسيخ القيم الأخلاقية التي تتضمن مفاهيم التسامح وقبول الآخر والتعاون وعدم التعصب والوسطية.

 

 

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الايات القرانية

الحكومة

التربية والتعليم

مصطفى مدبولى

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