الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. الأوقاف تعلن ضم 50 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد السبت، 18 ديسمبر 2021 05:00 م أتربة - أرشيفية إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: انطلاق مؤتمر جامعة الأزهر عن تغير المناخ برعاية الرئيس السيسى بعد قليل توقف حركة الملاحة بميناء البرلس وبمياه البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية نائب رئيس جامعة الأزهر: تغير المناخ يهدد بتفاقم معدلات الفقر فى العالم..صور "لجنة مكافحة كورونا": 56% من سكان العالم حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم البيئة: مصر أقل الدول فى الانبعاث الحرارى ومن أوائل المهتمين بقضية المناخ..صور وزير الأوقاف: الرسول نهى عن تلويث البيئة.. وتغير المناخ يهدد العالم كله..صور الصحة تعلن نظام إعطاء جرعة تنشيطية للحاصلين على لقاح كورونا.. هتجيلك رسالة شيخ الأزهر: تغير المناخ أزمة سببها الإنسان والإسلام يوجب احترام البيئة..صور 500 ألف شاب من 196 دولة.. انتهاء التسجيل بالنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم أتربة وعواصف وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل الأرصاد تحذر: غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالعاصمة 10 درجات غزيرة ورعدية وتمتد للعاصمة.. ننشر خرائط الأمطار غدا على كافة المحافظات شيخ الأزهر: خيبة الأمل كانت أقسى وأمر ما في القرن العشرين بسبب السجل الدموى..صور الصحة: فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والتقزم بـ2021 الأرصاد: انخفاض ملحوظ بالحرارة غدا وسانت كاترين تسجل 2 درجة تحت الصفر غدا عواصف ترابية وأمطار غزيرة ورعدية واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 10 الأوقاف تعلن شروط إيفاد قراء القرآن الكريم لإحياء شهر رمضان خارج مصر حصاد 2021.. التعليم العالى تكشف أداء لجنة تكافؤ الفرص خلال عام 2021 الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا الجمعة المقبلة منها 9 ضمن مبادرة "حياة كريمة" المعلمين تخاطب رئيسى الوزراء والبرلمان لدعم صندوق معاشات النقابة التضامن: إعداد السياسات الاجتماعية لقضايا ذوى الإعاقة الأوقاف تعلن ضم 50 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد الطقس الارصاد الامطار العواصف اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ السبت، 18 ديسمبر 2021 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة الجمعة، 17 ديسمبر 2021 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:03 ص أخبار × 24 ساعة.. "التموين" تتعاقد على 106 آلاف طن زيت والمخزون يكفى 6 أشهر الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:00 ص أخبار 24 ساعة.. الصحة تعلن مواعيد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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