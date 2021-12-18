أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
فايزر تتوقع بقاء وباء كورونا حتى عام 2024
الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى
وقف مدير أوقاف جنوب القاهرة عن العمل.. سمح لشخص غير مصرح له بالخطابة اعتلاء المنبر
رئيس الكنيسة الإنجيلية: مصر تخطو خطوات جادة فى اتجاه احترام التعددية.. صور
الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ
ختام فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
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