اليوم السابع
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السبت، 18 ديسمبر 2021 01:28 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ

السبت، 18 ديسمبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ الرئيس السيسى
اعداد عمرو دويدار

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

فايزر تتوقع بقاء وباء كورونا حتى عام 2024

الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى

الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ

 


فايزر

التضامن

وزيرة الهجرة

الارصاد

مكافحة الفساد

الاحوال جوية

معاشات

الطاقة الذرية

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