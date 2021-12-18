أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ

اعداد عمرو دويدار

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

فايزر تتوقع بقاء وباء كورونا حتى عام 2024

الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى