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وقف مدير أوقاف جنوب القاهرة عن العمل.. سمح لشخص غير مصرح له بالخطابة اعتلاء المنبر

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:20 م
وقف مدير أوقاف جنوب القاهرة عن العمل.. سمح لشخص غير مصرح له بالخطابة اعتلاء المنبر وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إعفاء الشيخ "ف.م"، المكلف بتسير أعمال إدارة جنوب القاهرة من عمله الإدارى، وعودته إلى عمله الأصلى، لتقصيره في أداء واجبه الوظيفي بتمكين شخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر ، مع وقف المذكور عن العمل لحين انتهاء التحقيقات أو مدة 3 أشهر أيهما أقرب.

 

وأكدت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم أنها ستتعامل بحسم يصل إلى حد إنهاء خدمة كل مقصر في واجبه الوظيفي ، وبخاصة من يمكن شخصًا غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر.

 

وفى سياق متصل أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية أوقاف الجيزة بالقرار رقم (714) لسنة 2021م خدمة "ع.م"، باحث دعوة بمديرية أوقاف الجيزة, وذلك لانقطاعه عن العمل , وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.

 

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الجيزة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك، مع التأكيد على منعه من صعود المنبر وعدم التصريح له بصعوده أو إمامة الناس بالمساجد.

 

 


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