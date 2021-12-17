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الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:04 م
الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .
 
و يشهد اليوم الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخرة على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى جنوب الدلتا قد  تمتد إلى شمال الصعيد  على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

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