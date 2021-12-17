وزيرة الهجرة تلتقى الجالية المصرية بدبى وتؤكد: يجب تربية أولادنا على حب الوطن

كتب ـ محمود راغب

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع ممثلين عن الجالية المصرية بدبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك بمشاركة السفير شريف الديب قنصل عام مصر في دبي، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ووائل فتحي نائب القنصل العام في دبي، وبحضور النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وكيل لجنة الشئون الأفريقية، وكذلك ممثلين عن وزارة الداخلية والبنوك الوطنية، وراعي كنيسة ماري مينا بجبل علي، وراعي كنيسة الشارقة، ورؤساء الأندية المصرية في دبي، وذلك في إطار حرص الوزيرة على تعريف المصريين بالخارج بالمستجدات التي تحدث في مصر من تنمية ونهضة حقيقية في مختلف المجالات.

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن لقاء المصريين بالخارج ومن بينهم الأجيال الناشئة، يأتي إيمانًا بأهمية دور المصريين بالخارج في الترويج للوطن، وتعريفهم بما يحدث في مصر، باعتبارهم سفراء ينقلون الحقيقة ولديهم الفرصة للرد على أي شائعات، بالاضافة الى الاستماع الى مطالبهم واقتراحاتهم، مشيرة إلى جهود الوزارة في دعم الهوية والتعريف بجهود الدولة والتنمية التي تحدث على أرض مصر.

كما أوضحت الوزيرة، خلال اللقاء، أهمية المعسكرات التي تعقدها الوزراة لشباب المصريين بالخارج وأهميتها لتعريف هؤلاء الشباب بالصورة الصحيحة للدولة المصرية وما يحدث بها من تنمية، وتزويدهم بالمعلومات السليمة عن وطنهم؛ ليتمكنوا من نقل صورة مشرفة عن مصر إلى المجتمعات التي يعيشون فيها بالخارج.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية والوطن العربي يواجهان حروبا كثيرة، موضحة: "ليست الحروب أسلحة فقط، ولكن طمس هوية وشائعات كثيرة تشكك في مصداقية الدول وقدرتها على النهوض بشعبها".

وتابعت: "جاءت مبادرة ( اتكلم عربي ) بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية والعربية"، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة ضمن المبادرة، منها إطلاق التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي" ليكون أول تطبيق إلكتروني لتعليم اللغة العربية موجه للمصريين بالخارج، بطريقة مصممة للتعريف بالثقافة والتقاليد المصرية.

ووجهت حديثها للحضور من الجالية : الأسرة لها دور مهم في تربية أولادنا علي حب الوطن والارتباط به.

ومن جانبه، رحب السفير شريف الديب قنصل عام مصر في دبي بوفد وزارة الهجرة والنواب موجهًا تحية تقدير للوزيرة نبيلة مكرم لدورها في وصل المصريين بالخارج بالوطن واهتمامها بالجالية في الإمارات ومتابعة كافة تفاصيلها لدرجة التواصل اليومي للتنسيق من اجل تلبية طلبات المواطنين ويتم الاستفادة أيضًا من خبراتها في العمل القنصلي والتواصل مع الجاليات.

وخلال كلمته أثنى النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان على جهود وزارة الهجرة في ملف رعاية شئون المصريين بالخارج والتواصل الدائم معهم، مشيرا إلى أهمية التكامل وتنسيق الجهود بين السلطة التنفيذية والتشريعية في خدمة المواطن المصري خارج مصر وداخلها، مضيفًا: "نراقب عمل الوزارة وتكامل الجهود أحد ملامح الجمهورية الجديدة مؤكدا أن كل أعضاء البرلمان بعد نجاحهم بالانتخابات فهم يمثلون المصريين بالداخل والخارج، كما اثنى على المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لما لها من اهمية تجاه الشباب المصري بالخارج وتهدف الى قضية مهمة وهي ربطهم بوطنهم الام والحفاظ على هويتهم.

وأعرب النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، عن المصريين بالخارج، عن سعادته لتواجده في اللقاء مع السفيرة نبيلة مكرم خلال زيارتها لدولة الامارات التي عمل فيها لسنوات طويلة ولم ينفصل عن أبناءها، لافتًا لأهمية لقاء الجاليات للإجابة عن كافة الاستفسارات، متطرقا في حديثه عن مطلب للمصريين بالخارج وهو بأن يكون نسبة قبول الطلبة المصريين الحاصلين على الشهادة الثانوية بالخارج وفقا لعددهم بدلا من وجود النسبة الثابتة مؤكدًا متابعته للموقف ونقل طلبات المواطنين للجهات التنفيذية ومتابعة الاستجابة للمطالب العادلة لهم.

وأكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن لوزارة الهجرة جهد كبير في تلبية احتياجات المصريين بالخارج واستمرار التواصل معهم بكافة الآليات الحديثة وربطهم بالوطن من خلال عرض إنجازات الدولة في كافة مناحي التنمية وفي مقدمتها المشروع القومي لتطوير القرى المصرية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما نتج عنه من مشاركة المصريين بالخارج في المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وفي نهاية اللقاء قدم المهندس أحمد أبو عجيلة رئيس مجلس إدارة النادي المصري في دبي، الشكر لوزيرة الهجرة مرحبا بها في النادي المصري الذي شهد فعاليات عديدة نظمتها وشاركت فيها الوزيرة وقت عملها كنائب قنصل في دبي وجهودها لتعزيز الانتماء عقب 2011.

جدير بالذكر، أن وزيرة الهجرة تقوم بزيارة للإمارات العربية للقاء الجالية وللترويج لأهداف المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للمصريين بالامارات بالجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات الشقيقة، في الفترة من 15 وحتى 18 ديسمبر الجاري، بحضور وزيرة الهجرة، وتتضمن أنشطة ترفيهية وثقافية لأبنائنا من سن 4 سنوات حتى 14 عاما؛ لتعلم اللغة العربية والثقافة والهوية المصرية والعربية، كما سيتضمن يوم 18 ديسمبر جلسة حوارية حول المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.