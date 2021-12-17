اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمى بدمياط

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 01:22 م
وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمى بدمياط وزارة التعليم العالى
كتب ــ محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.
 
وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة لمُنشأة، والكائن مقرها في ( 24 شارع كورنيش النيل - فارسكو - دمياط )، وتزعُم منح دبلوم مهني مُعتمد في التخصصات التالية ( تمريض، التدليك والعلاج الطبيعي، التحاليل الطبية، صيانة الأجهزة الطبية)، وتُزاول نشاطا تعليميا مُتمثلا في تقديم كورسات في مجالات (الاسعافات الأولية، ومكافحة العدوى، وظائف الأعضاء، والمصطلحات الطبية)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.
 
وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
 
وأشاد عبدالغفار بجهود لجنة الصبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
 
وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى مواقع التواصل  بالوزارة.

التعليم العالى

كيان وهمى

دمياط

السيد عطا

اخبار مصر

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