رئيس الكنيسة الإنجيلية: مصر تخطو خطوات جادة فى اتجاه احترام التعددية.. صور

كتب: محمد الأحمدى

استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الجمعة، عددًا من قيادات الكنائس الأجنبية فى مصر.

ورحب رئيس الإنجيلية الضيوف، معبرًا عن سعادته بالزيارة وأهمية الحوار المشترك، كما قدم عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الفترة السابقة، من افتتاحات الكنائس الجديدة، وتقنين أوضاع الكنائس وتجديدها، ونشاط رسامة شيوخ وقسوس جدد فى جميع أنحاء الجمهورية.

وقال رئيس الإنجيلية: "إن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وتخطو خطوات جادة فى اتجاه احترام التعددية"، مؤكدًا "أن العيش المشترك فى مصر حالة هامة يعيشها المجتمع وتؤيدها وتعززها الدولة المصرية فى المرحلة الحالية، فى إطار نهضة شاملة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية".

ومن جانبهم أعرب الضيوف عن سعادتهم باللقاء، مؤكدين على متابعتهم جميع التطورات الإيجابية التى تحدث فى مصر بشكل مستمر، وارتباطهم الكبير بالمجتمع المصرى، ومسؤوليتهم فى نقل الصورة الحقيقية التى تعيشها مصر، فى مرحلة جديدة وقوية تنهض بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى للبلاد.



الدكتور أندرية زكى



جانب من اللقاء