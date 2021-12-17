تعرف على الفائزين بجوائز المؤتمر العربى الخامس عشر للطاقة الذرية

كتبت ـ رحمة رمضان

اختتم المؤتمر العربي الـ15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذى نظمته هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، فعالياته والذى عقد خلال الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر الجارى بمحافظة أسوان.

واختتم الموتمر فعاليته بإعلان الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة بأفضل بحث فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالدول العربية المشاركة، وفاز بالجائزة الأولى الدكتور طارق زكريا ملاطم من ليبيا، والجائزة الثانية الدكتور محمد أشرف هيكل من مصر، والجائزة الثالثة الدكتور الصادق النعيم الأمين من العراق.

كما تم تكريم الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية السابق ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والمهندسة نهلة نصر المشرفة على قسم التوثيق العلمي وأمين عام المؤتمر، والدكتور ضو سعد مصباح رئيس قسم البحوث العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذرية، كما تم تكريم الدكتور طارق عبد العزيز مدير العلاقات العامة والاعلام بهيئة الطاقة الذرية لبلوغه سن المعاش.