اليوم السابع
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ختام فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 04:59 م
ختام فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جانب من المؤتمر
رامى محيى الدين

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تشهد مدينة شرم الشيخ اليوم، ختام فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وشهدت مدينة شرم الشيخ أحد أهم الأحداث والمؤتمرات العالمية في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر، حيث يعقد مؤتمر " مكافحة الفساد " ويترأسة اللواء المهندس حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر بحضور عدد من المسؤولين الدوليين والدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 2700 شخصية دولية من مختلف انحاء العالم.

ويضع المؤتمر أجندة الأعمال الدولية لمكافحة ومنع الفساد خلال السنوات القادمة وتعزز الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الجهود المبذولة لاستعادة الأمانة العامة، وتعزيز التنمية المستدامة، والتعافى بنزاهة من جائحة كوفيد-19 ، وضمان الاستقرار الاقتصادى والسياسى ووضع اجندة الاعمال الدولية لمكافحة الفساد خلال السنوات القادمة.

 


الأمم المتحدة

مكافحة الفساد

اتفاقية الأمم المتحدة

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