لأول مرة منذ انقطاع عامين.. تزامن ذكرى أول صلاة جمعة فى الأزهر مع يوم الجمعة

يحل اليوم 17 ديسمبر الذكرى الـ 754 لإقامة أول صلاة جمعة في الجامع الأزهر الشريف، بعد أن أوقفها الفاطميون وأعادها مرة أخرى الحكم المملوكي عام 1267، وتصادف مرور تلك المناسبة هذا العام إقامة صلاة الجمعة، اليوم، والتي لم تتزامن مع اليوم ذاته فى آخر عامين.
أول صلاة جمعة فى الجامعة الأزهر
ففي العام الماضى، حلت ذكرى أول صلاة جمعة فى الجامع الأزهر، مع يوم الخميس الذى وافق 17 ديسمبر 2020، فيما جاءت ذكرى إقامه أول صلاة جمعة بالأزهر، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، بينما تزامنت هذه الذكرى الهامة فى العام 2018، مع اليوم ذاته، وهو يوم الجمعة، ليصبح إحياء الذكرى هذا العام هو الأول بعد انقطاع عامين متتاليين.
يعد الجامع الأزهر أقدم جامعة عالمية متكاملة، ومن أهم المساجد الجامعة في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي، احتضنت أروقته الملايين من طلاب العلم ومعلميه، قِبلة العلم لكل المسلمين، ومنهل الوسطية، ومنارة الإسلام الشامخة، وقد تجاوز عمره الألف سنة، متحملًا مسئوليته العلمية والدينية والوطنية والحضارية تجاه الشعب والأمة الإسلامية كلها، فكان لها رمزًا حضاريًا، ومرجعًا علميًا رئيسًا، ومنبرًا دعويًا صادقًا.
تم إنشاء الجامع الأزهر على يد جوهر الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 24 جمادى الأولى 359هـ/ 4 أبريل 970م أي بعد عام من تأسيس مدينة القاهرة، واستغرق بناؤه ما يقرب من 27 شهرًا، حيث افتُتِح للصلاة في يوم الجمعة 7 رمضان 361هـ الموافق 21 يونيه 972م، وما لبث أن تحول إلى جامعة علمية، وأُطلق عليه اسم الجامع الأزهر؛ نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ وزوجة الإمام علي بن أبي طالب ــ رضي الله عنه ــ التي ينتسب إليها الفاطميون على أرجح الأقوال.
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