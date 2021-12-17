اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 05:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 05:09 م
الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الرئيس السيسي يتفقد إنشاء محور حسب الله الكفراوي 

 

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكبارى، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلي رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلي مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجري العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلي قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس  لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة حيث استمع إلي طلباتهم واحتياجاتهم. 
 
كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي مرورا بكوبري أعلي الطريق الدائري وكوبري أعلي محور الشهيد وصولا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي .
 
 
 
 

 


السيسى

الرئيس السيسى

جولة الرئيس السيسى اليوم

القاهرة التاريخية

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجمهورية الجديدة إنجازات غير مسبوقة بمجال البحث العلمـى فى عهد الرئيس السيسى.. تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا.. برنامجا جامعة الطفل وعلماء الجيل القادم الأبرز.. وتمكين المرأة والشباب يتخطى 60%

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:47 م

الرئيس السيسى: وكالة الطاقة الذرية عليها مسئولية كبيرة نحو تعزيز أمن المنطقة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:07 م

الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:04 م

الرئيس السيسى يوافق على اتفاق لتنفيذ مشروع فرص المرأة فى التجارة والزراعة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:27 ص

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى.. مصر تنفذ مشروعات حيوية بجنوب السودان.. القابضة للكهرباء توقع اتفاق إعادة تأهيل محطات يامبيو ورومبيك.. وبدء إنشاء أول مشروع سياحى بـ"جوبا".. وتطهير الحشائش بمنطقة بحر الغزال

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:48 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة