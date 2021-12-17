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فايزر تتوقع بقاء وباء كورونا حتى عام 2024

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:39 م
فايزر تتوقع بقاء وباء كورونا حتى عام 2024 فايزر
كتب أحمد عرفة

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توقعت فايزر بقاء وباء كورونا في دول العالم حتى عام 2024 ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق كشفت شركة فايزر عبر موقعها اليوم، عن أنها تقدمت بطلب تكميلى إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، لتوسيع نطاق الموافقة على لقاحها لفيروس كوروناCOVID-19 ، mRNA ليشمل الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.

 

ويتضمن الطلب بيانات متابعة محدثة طويلة الأجل من التجارب السريرية المحورية للشركات في المرحلة 3 لـ 2228 مشاركًا من 12 إلى 15 عامًا.

 

وقال موقع الشركة، في التجربة، كانت سلسلة من جرعتين من لقاح كورونا من فايزر Pfizer بجرعة 30 ميكروجرام لكل جرعة فعالة بنسبة 100%.

 


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