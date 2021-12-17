الأرصاد: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية الأحد والإثنين ورياح تصل للعاصفة

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن تعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من الأحد المقبل ولمدة يومين على أغلب أنحاء الجمهورية.

وخلال فترة عدم الاستقرار، تشهد البلاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء ومدن القناة تصل لحد العاصفة وتزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة

ويشهد اليوم الجمعة، انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص هطول أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى جنوب الدلتا قد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.