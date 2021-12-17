الرعاية الصحية تكشف تفاصيل إطلاق 30 مبادرة صحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن مستشفيات الهيئة تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة بداية من الفحوصات الطبية الشاملة مرورًا بالفحوصات التشخيصية والمعملية ووصولًا للعمليات والتدخلات الجراحية الكبرى لافتا إلى استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية داخل نطاق المحافظات.

وتابع السبكى: يتم اتباع أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أفضل الخبرات الطبية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، مشيرا إلى الجاهزية العالمية والتسجيل والاعتماد للمنشآت الصحية طبقًا لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، كما يتم استخدام التطبيقات الذكية للاستشارات الطبية عن بعد .

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى إطلاق المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغيرالطبية لاستدامة جودة الخدمات الصحية والحفاظ على الموارد العامة للدولة، مع إتاحة خدمات التطبيب عن بعد Tele-Medicine وربط الغرف المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفورى مع الأزمات أو أى أحداث طارئة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى أنه تم اتخاذ حزمة من الاجراءات لتحويل الهيئة ومنشأتها إلى مؤسسات ذكية لا ورقية مشيرا إلى التوسع فى تطبيق برامج التحول الرقمى للخدمات العلاجية والإدارية مشيرا إلى عمل الملف الطبى الإلكترونى الموحد للمرضى وتطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية

مع الاستثمار فى العنصر البشرى من خلال تدريب وتنمية مهارات القوى البشرية العاملة وإطلاق برنامج القيادة والتطوير.

وتابع: يتم تطبيق مفاهيم الخدمات الفندقية بالمستشفيات لتوفير بيئة هادئة وصحية للمرضى مع تفعيل آليات الرقابة والمراجعة لضمان جودة أداء الخدمة وفعاليتها مع تنمية الاقتصاد الصحى وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية

وقال إنه تم إتاحة الخدمات الطبية والعلاجية بمستوياتها الثلاثة للخدمة "الرعاية الأولية، الثانوية، الثالثية" مشيرا إلى أنه تم تقديم 8 مليون خدمة طبية وعلاجية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية _ منها 5 مليون خدمة طبية ببورسعيد و1.8 مليون خدمة طبية بالأقصر ومليون خدمة طبية بالإسماعيلية.

وتابع: تم تسهيل الوصول لخدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال الحجز للكشف عبر الاتصال بالكول سنتر 15344، مع تعزيز مفهوم طبيب الأسرة، وإتاحة 80% من الاحتياجات الصحية للمواطنين داخل مراكز ووحدات طب الأسرة، لافتا إلى استهدفنا من البداية قرب مراكز ووحدات طب الأسرة من السكان لضمان حصولهم على الرعاية الصحية فى الوقت المناسب مع توفير الإحالة إلى الأخصائيين والمستشفيات المتخصصة عند الحاجة

وأضاف السبكى أنه تم زيادة الحملات التوعوية والتثقيف الصحى للكشف والتدخل المبكر والوقاية من الأمراض مع التأكد من الحصول على خدمات رعاية صحية مستدامة وذات كفاءة وجودة عالية.

وكشف عن استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية وخدمات لأول مرة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية بمحافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل مثل زراعة واستبدال الصمام الأورطى بتقنية التافى (TAVI) و علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية الـ (CTO) و علاج تكلسات الشرايين باستخدام الشنيور الطبى وعلاج أمراض الشرايين والأوعية الدموية بتقنيات (CERAB، EVAR) وتوسيع الشريان بتقنية التصوير الداخلى (IVUS) وجراحات ويبل (Whipple) لاستئصال أورام البنكرياس والجراحات الميكروسكوبية الدقيقةو استخدام المناظير فى العمليات الجراحية

كما تضمنت الخدمات المستحدثة جراحات إصلاح إعوجاج وتشوهات العمود الفقرى وجراحات الوجه والفكين ثلاثية الأبعاد (3D) وزراعة القوقعة، زراعة القرنية، زراعة منظم القلب وفحوصات المسح الذرى والطب النووى والعلاج الإشعاعى وأحدث تقنيات تشخيص الأورام والتصوير المقطعى البيزوترونى والحقن الكيماوى للأورام عن طريق القسطرة والغسيل الكلوى للأطفال.

وأضاف أنه تم اطلاق 30 مبادرة صحية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل

وحول إنجازات هيئة الرعاية الصحية فى مجال التحول الرقمى قال تم تجهيز البنية التحتية للمنشآت الصحية والاستعانة بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة وبناء القدرات الرقمية من القوى البشرية والانتهاء من ميكنة 106 منشآة طبية بـ 3 محافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل بالاضافة إلى الانتهاء بنسبة 100% من ميكنة الخدمات بجميع مراكز ووحدات طب الأسرة بالمحافظات فضلا عن الانتهاء بنيبة 100% من ميكنة مكاتب الدخول والخروج والطوارئ بالمستشفيات، وربطها إلكترونيًا بالغرف المركزية للأزمات والطوارئ.

كما تم تطبيق منظومة المعامل الموحد (LIS)، وتطبيق نظام أرشفة الشعة وكتابة التقارير (PACS / RIS) وربط غرف العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة

o إتاحة تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد خاصة وقت جائحة كورونا مع إتاحة خدمات التطبيب عن بُعد “Tele-Medicine” وإطلاق المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغيرالطبية مع تأمين 4 مليون ملف طبى إلكترونى للمواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

ولفت إلى نجاح تسجيل 125 منشآة صحية حتى الآن بمحافظات التأمين الصحى الشامل لمطابقتها أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية وكذلك نجاح اعتماد 15 منشآة صحية، وحصولهم على درجة الاعتماد القومى المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.