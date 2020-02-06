أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة تصل للعاصفة وأمطار خفيفة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز العناوين:
الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تصل للعاصفة غدا وأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء
نجار يذبح والدته بقرية شباس الملح فى كفر الشيخ
الصيادون العائدون من اليمن لـ"السيسى": جميلك مش هنقدر ننساه
استقالة قائد قاعدة جوية إسرائيلية فى النقب بعد غرق 8 مقاتلات بمياه الفيضانات
الصحة العالمية: 23360 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالصين و191 خارجها
"كلمة وطنى".. نشيد للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر ومجلة نور.. فيديو
البابا تواضروس: الله يحترم إرادة الإنسان ويستخدم الأشخاص ليصنع بهم أعمالا عظيمة
غرامة ومنع تسيير.. أبرز عقوبات الممتنعين عن تركيب الملصق الإلكترونى
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