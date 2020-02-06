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أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة تصل للعاصفة وأمطار خفيفة

الخميس، 06 فبراير 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة تصل للعاصفة وأمطار خفيفة عاصفة ترابية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز العناوين:

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تصل للعاصفة غدا وأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء

نجار يذبح والدته بقرية شباس الملح فى كفر الشيخ

الجمعة.. انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة 8 ساعات
 

الصيادون العائدون من اليمن لـ"السيسى": جميلك مش هنقدر ننساه

استقالة قائد قاعدة جوية إسرائيلية فى النقب بعد غرق 8 مقاتلات بمياه الفيضانات

الصحة العالمية: 23360 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالصين و191 خارجها

غرامة ومنع تسيير.. أبرز عقوبات الممتنعين عن تركيب الملصق الإلكترونى


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