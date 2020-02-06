أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة تصل للعاصفة وأمطار خفيفة

إعداد على عبد الرحمن

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وفيما يلى أبرز العناوين:

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تصل للعاصفة غدا وأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء

نجار يذبح والدته بقرية شباس الملح فى كفر الشيخ

غرامة ومنع تسيير.. أبرز عقوبات الممتنعين عن تركيب الملصق الإلكترونى