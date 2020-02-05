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فيديو.. الموت اللذيذ..احذر الاختناق فى الحمام

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:52 م
فيديو.. الموت اللذيذ..احذر الاختناق فى الحمام
كتبت مروة الغول – تصوير عمرو مصطفي

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كثرت خلال الفترة الماضية خاصة مع بداية فصل الشتاء، حالات الاختناق والاغماءات داخل الحمام أثناء الاستحمام، ووصلت في أغلبها إلى الوفاة والتي يطلق عليها حالات "الموت اللذيذ".

وأكد مسئولون بشركات الغاز، أن ما يطلق عليه الموت اللذيذ يحدث نتيجة لنقص كميات الاكسجين في حيز الحمام وزيادة نسبة اول اكسيد الكربون وهو غاز سام عديم الرائحة عند استنشاق كميات كبيرة منه يؤدي الي حدوث اختناق أواغماء وحدوث وفاة، حيث يؤثر غاز أول اكسيد الكربون على الجهاز العصبي للإنسان وبالتالي يحدث ارتخاء بالأعصاب وعدم القدرة على التحرك وحدوث حالات وفيات ومن هنا أطلق عليه "الموت اللذيذ ".

وأضاف المسئولون ،أن الكثيرين يعتقدون أن الاختناق يحدث بسبب الغاز الطبيعي لكن في حقيقة الامر  فأنه فور تلقي البلاغات والوصول للمواطن يتبين أن الاختناق او الاغماء حدث بسبب  السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين  وذلك بغلق الهواية  الخاصة بالسخان الغاز علما بأن الهواية هي أحد مواصفات الأمان للسخان حيث انها تقوم بعمل تجديد مستمر ودائم للهواء فى حيز المكان المتواجد به السخان وحيث ان عملية الاحتراق اثناء تشغيل السخان  يلزمها وجود اكسجين والذي يقل تدريجا بسبب قيام المواطن  بغلق الهواية أو إلغائها وعليه فإن اول اكسيد  الكربون  يكون الناتج عن  الاحتراق وهو غاز سام وزيادة نسبته في الحيز مع ضعف نسبة الاكسجين يؤدى الي حدوث الاختناق والإغماء.


الموت اللذيذ

الاختناق بالحمام

غاز اول اكسيد الكربون

سخان الغاز الطبيعي

هواية السخان

مدخنة السخان

احذر الاختناق بالحمام

الغاز الطبيعي

سخان الغاز

الحمام

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