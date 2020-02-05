"كلمة وطنى".. نشيد للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر ومجلة نور.. فيديو

كتب لؤى على

أنتجت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ومجلة نور، نشيد غنائى جديد بعنوان:"كلمة وطنى"، من تأليف نجاح عامر، ألحان إبراهيم أحمد، وإنتاج فنى الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور.

وجاءت كلمات النشيد الذى أداه "كورال أنغامنا": "ماذا تعنى كلمة وطنى، كلمة وطنى كلمة كبيرة فيها معانى حلوة جميلة.. كلمة وطنى هى الأرض هى النفس وهى العرض.. هى الشمس اللى هتنور الشجرة لينا تضلل.. هى النهر اللى بيروينا.. هى الأرض وبتغذينا كلمة وطنى هى البيت هى الضلة وهى الغيط".

كما يقول النشيد:"هى الفرحة اللى بتجمعنا فى أجمل صحبة يوم العيد.. هى سعادة حب الأهل جد وعم خال وحفيد.. هى الشارع فيه مدرستى هى كتابى أو كراستى فيها جرس فيها أذان فيها عبادة للرحمن".

واختتمت كلمات النشيد: "كلمة وطنى هى الحب هى الأم هى الأب هى فؤادى، وكل ما فينا هى الروح اللى تقوينا .. كلمة وطنى أجمل كلمة كلمة وطنى صوت الحكمة". وضم الفيديو رسوم متحركة لأطفال، مدعمة بصور من المعالم الأثرية والميزة في مصر.

وكانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ومجلة نور، أنتجت نشيد غنائى جديد بعنوان "نشيد جيش العبور"، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، وجاء نص النشيد: "يا مصر جيشك ظافر عبر العصور وليسألوا سيناء عن نصر العبور، وليسألوا الأمجاد من أصحابها تاريخنا صفحاته مجد نور .. يا مصر جيشك ظافر ومظفر، جيش الكنانة والكرامة والفدا بالحق بالإيمان كان مؤيدا، جيس العبور والانتصار عبر المدى وليسألوا التاريخ عن أمجاده مصر الكنانة جيشها جيش العبور.. الشعب كل الشعب خلفك جيشنا، والمجد كل المجد فى صفحاتنا، كم غاصب أو معتد أو غاشم، جيش الكنانة صده عن أرضنا، وسل القناة مياهها وعبورها، واسأل عن الأبطال عن جيش جسور.. يا مصر جيشك ظافر عبر العصور، وليسألوا سيناء عن نصر العبور، وليسألوا الأمجاد من أصحابها تاريخنا صفحاته مجد نور".