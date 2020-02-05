نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالفيوم بنسبة نجاح 80.6%

الفيوم JJ رباب الجالى

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بالمحافظة للعام الدراسي 2020 / 2019 م، بنسبة بنجاح 80.6% ، بحضور محمد عبد الله وكيل تعليم الفيوم، و خالد يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78%، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 90% ، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 66.5%.

ووجه كل من محافظ الفيوم ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح التفوق، مؤكدا أن نهضة مصر وتحقيق التنمية المنشودة يرتكز على أبنائها المتفوقين في شتى المجالات، كما أن نجاح العملية التعليمية هو خط الدفاع الأول لمصر، وهو نواة التقدم لمصر.

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يذكر أنه قد نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ، مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية والثانوية على مستوى المحافظة ، بحضور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمقر مكتبة مدرسة الثانوية بنات بالفيوم .

وفازت مدرسة طبهار الثانوية بإدارة إبشواى التعليمية، ومدرسة الحجر الثانوية بإدارة إطسا التعليمية بالمركز الأول على مستوى المحافظة فى مسابقة أوائل الطلبة للصف الأول الثانوي العام، كما فازت مدرسة الثانوية بنات بغرب الفيوم بالمركز الثانى على مستوى المحافظة .

وحضر التقييم الدكتور مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام، وسعاد حسنى مدير التعليم الإعدادى، ومحمد فتحي مدير التعليم الثانوى، والتوجيهات الفنية وابتسام عياد موجة عام التربية الاجتماعية بالمديرية، ومحمد أبو الحارث مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية.

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