غرامة ومنع تسيير.. أبرز عقوبات الممتنعين عن تركيب الملصق الإلكترونى

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

شددت وزارة الداخلية على المواطنين بضرورة تركيب ملصق إلكتروني بسياراتهم ، حيث إن هناك العديد من الفوائد لهذا الملصق وفقا لخبراء المرور، أبرزها التصدي لسرقة السيارات.

وتشهد وحدات المرور خلال هذه الأيام إقبالا كبيرا من المواطنين لتركيب الملصق ، حيث يلزم قانون المرور الجديد جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة، ولن يصدر له رخصة إلا بعد شراء الملصق، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة دون ذلك الملصق بهدف التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها دون استيقافها فى الكمائن.

ونصت المادة 25 من القانون الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه".

وتمهيداً لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة ، أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكترونى واستبدال اللوحات المعدنية

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين من مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى دون الحاجة للإنتظار لموعد الفحص وتجديد الترخيص.

وشددت الوزارة على المواطنين من مالكى السيارات والتى تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط) بأهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لإستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام) وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء ، البحر الأحمر، مرسى مطروح، الوادى الجديد، أسيوط، أسوان، بنى سويف، القليوبية، دمياط، الأقصر.

يأتى ذلك تمهيداً لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية متكاملة على معظم الطرق السريعة من خلال منظومة النقل الذكى فى مرحلتها الأولى ، مما يتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة وتسهم فى ضبط المركبات المبلغ بسرقتها حال مرورها على إحدى نقاط المنظومة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور إلكتروني.