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الصيادون العائدون من اليمن لـ"السيسى": جميلك مش هنقدر ننساه

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:20 م
الصيادون العائدون من اليمن لـ"السيسى": جميلك مش هنقدر ننساه عبده محمد أحد العائدين من اليمن
دمياط معتز الشربينى

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وجه عبده محمد، أحد الصيادين العائدين من اليمن، مقيم بعزبة البرج، التابعة لمحافظة دمياط، الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى لجهوده فى عودتنا لأهلنا بعد احتجازنا فى اليمن، قائلا:" جميلك مش هنقدر ننساه طول العمر".

وأضاف "عبده": "كنا 32 صيادا من عزبة البرج، وكفر حميدو، والبرلس، وتم احتجازنا فى أحد السجون بتهمة اختراق المياه الإقليمية اليمنية، وكان يتم عرضنا على النيابة التى لا تعمل غير يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وكان الانتظار صعب، والوقت يمر ببطىء ونحن فى انتظار ولهفة لمعرفة مصيرنا، ولكن ما كنا يهون علينا هو حسن المعاملة، ولم نتعرض لأية إهانة من أحد".

وتابع قائلا:" عرفنا أن القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأت التدخل السريع لإنهاء هذه الأزمة، وهذا الخبر أسعد قلوبنا، وحسن نفسيتنا، وتأكدنا أننا راجعين مصر بس هى مسألة وقت، ثم جاءت البراءة لتؤكد لنا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قادر على حماية أبناء مصر بالداخل والخارج".

واستطرد: "تم عودتنا إلى مصر، وتم استقبلنا أحسن استقبال فى المطار، وفى محافظة دمياط استقبلنا الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط وأهالى دمياط بالهتافات وأعلام مصر والطبل والمزمار".

من ناحية أخرى، قال تامر رجب، أحد العائدين من اليمن: "نشكر الرئيس السيسى على جهوده التى بذلها لعوتنا إلى أرض الوطن، مضيفا "لولا تدخل الرئيس مكناش هنيجى تانى، وكانت سعادتنا كبيرة لما عرفنا أن الرئيس يتابع مشكلتنا لأن كان عندما يقين أن الأزمة هتتحل".

وقال يحيى زكريا أحد العائدين: "أحنا اتأكدنا إننا راجعين بعد ما علمنا أن الرئيس كلف بإنهاء الأزمة"، مشيرا إلى سعادته البالغة لاستقبال المسئولين بمطار القاهرة، واستقبال محافظ دمياط لهم مؤكدا أن مصر مابتنساش أبنائها.


دمياط

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